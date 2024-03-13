أضرار شرب القهوة في رمضان.. سبب أزمة اللاعب أحمد رفعت

أكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المشرف على علاج اللاعب، أن أزمة أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر كان سببها تناول كميات من القهوة ثم الذهاب للمباراة واللعب والتي أدت بدورها إلى توقف عضلة القلب وسقوطه في الملعب، وهو ما كشفه خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «النجوم في رمضان»، المذاع عبر أثير إذاعة «الشباب والرياضة»، فهل هناك أضرار للقهوة في رمضان؟

ورغم فوائدها إلا أن أضرار القهوة متعددة أيضًا خاصة عند تناولها على الريق أو بعد ساعات الصيام، حيث تؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين في الدم مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع أيضًا في ضغط الدم، كما يمكن أن تسبب مشكلات أيضًا في الجهاز الهمضي، بحسب ما كشفه الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية لـ«الوطن».

أضرار القهوة بعد الصيام في رمضان

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أضرار القهوة والكافيين بعد الصيام، بحسب موقع «ماي كلينك»:

- يقلل من نسبة الأكسجين في الدم.

- يعمل على حدوث تغير في شرايين القلب.

- يضعف من قدرة الجسم على أداء الوظائف.

- إصابة الجسم بالجفاف.

- يزيد من الإصابة بجلطة في القلب.

- قرحة المعدة وآلام القولون.

أكثر من فنجان قهوة في اليوم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية

كما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها عن أضرار القهوة، وقالت إن شرب أكثر من فنجان كل يوم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات القلبية والوفاة، خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، كما تؤدي القهوة أيضًا إلى الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وهي المشكلة التي حدثت مع اللاعب أحمد رفعت، وفي النهاية، مع بذل مجهود إضافي على القلب، يمكن أن تؤدي إلى توقفه.

أضرار القهوة على الريق

كما يفضل بعض الأشخاص تناول القهوة على الريق أو على معدة فارغة، وذلك يُسبب العديد من المخاطر، أبرزها أنها تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة، ما يسبب حدوث اضطرابات في المعدة وارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون من الحموضة والارتجاع، وفق ما ذكره موقع «هيلث لاين».

أزمة اللاعب أحمد رفعت

وكان اللاعب أحمد رفعت سقط على الأرض فجأة خلال مباراة فريقه فيوتشر بمنافسات الدوري المصري، ونقل على المستشفى بعد توقف عضلة القلب.