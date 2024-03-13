هل يعود للعب الكرة؟.. مفاجأة بشأن حالة أحمد رفعت الصحية بعد توقف قلبه

لا يزال الحديث الأكثر تداولا على الساحة الرياضية، هو الحادث المروع الذي شهدته مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، بعد سقوط أحمد رفعت بشكل مفاجئ ودون أي احتكاك قبل دقيقة من انتهاء المباراة بعد توقف قلبه، ليتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لإنقاذ حياته، وتبحث الجماهير عن تطورات حالته الصحية.

الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، كانت هي حديث الساعة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعدما كشف المستشفى الذي يرقد داخل العناية المركزة الخاصة به عن إنقاذ حياته بـ20 صدمة كهربائية، بعد توقف النبض لنحو ساعة ونصف.

هل يستطيع أحمد رفعت العدة للعب الكرة؟

مفاجأة جديدة فجرها دكتور عمرو عصمان استشاري القلب والقسطرة الداخلية والمشرف على حالة أحمد رفعت، كاشفا عن موقف اللاعب من العودة لممارسة كرة القدم، حال استقرار حالته، وتخطيه مرحلة الخطر التي يمر بها في الوقت الحالي.

«عشان يقدر يرجع يعمل مجهود، محتاج مجهود ذهني وعضلي، وبالتالي الجهاز العصبي متأثرش بشكل كبير وشغال بشكل كويس، هو بيقدر يحرك أطرافه الأربعة».. هكذا كشف الطبيب المعالج في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أنّ الأشعة المقطعية أثبتت سلامة المخ، ومن المقرر تكرارها خلال من 48 إلى 72 ساعة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن حالة المخ.

ماذا يحتاج أحمد رفعت للعودة لحياته الطبيعية؟

أما عن المجهود العضلي، أكد الطبيب أنّ رفعت حال تخطيه المرحلة الحرجة التي يمر بها، سيحتاج إلى فترة لاستعادة نشاطه العضلي، «حسب الوقت اللي فضلت العضلات لم يصل لها دم»، هكذا أوضح عصمان.

الطبيب اختتم تصريحاته قائلا: «في ظل أنّ أحمد رفعت ليس لديه أمراض مزمنة وهو شخص رياضي، بالتالي نأمل أنّ الوضع لن يستغرق وقتا وتكون عودته بأحسن حال».

وتوقفت القلوب مع الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، بعد السقوط المفاجئ للاعب أحمد رفعت بعد توقف عضلة القلب، ومحاولات إسعافه داخل الملعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.