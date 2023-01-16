طبيب يوضح أضرار القهوة على الريق: تزيد العصبية واللبن يخفف تأثيرها

احتساء فنجاناً من القهوة في الصباح، عادة يفعلها الكثيرون لا سيما محبي القهوة، دون الاكتراث بأضرار القهوة على الريق، عقب الاستيقاظ من النوم والمعدة خالية من الطعام «على الريق»، حيث أشارت العديد من الدراسات أن هذا الأمر يؤدي إلى العديد من المخاطر والأضرار على صحة الإنسان.

وكشفت الأبحاث العلمية أضرار القهوة على الريق، بأنه تحفز حمض المعدة الذي يتسبب في تهيج جدار المعدة وزيادة أعراض اضطرابات الأمعاء مثل: القولون العصبي، وحرقة المعدة، والقرحة، والشعور بالغثيان، والارتجاع الحمضي، وعسر الهضم، بحسب موقع «Health line» الطبي.

أضرار القهوة على الريق

وذكر علماء متخصصون من جامعة باث البريطانية، أن أضرار القهوة على الريق، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، بعد فحص نتائج تحليل دم لـ29 متطوعا، للبحث عن العلاقة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق، كشف خلالها الباحثون أن قلة النوم واحتساء القهوة أثر سلبًا على مستوى السكر في الدم حيث زاد بنسبة 50 بالمائة، لعدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظن بحسب «روسيا اليوم».

حذرت أوليفيا هيدلوند، خبيرة التغذية النسائية بألمانية، من أضرار القهوة الريق، لتسببها في عواقب صحية للنساء خاصة، وخاصة من يعانون من حموضة بالمعدة، موضحة إن للكافيين علاقة بالهرمونات لدى النساء، وحذرت النساء تجنب هذا الأمر، أو على الأقل تأخير موعد تناول فنجان القهوة، كي لا يتم تناوله على معدة فارغة.

أضرار القهوة على الريق لدى النساء

وأضرار القهوة على الريق، تؤدي إلى مشاكل لدى النساء، وخاصة لمن يواجهن عدم توازن في النشاط الهرموني للجسم، حيث أوضحت هيدلوند، أن العديد من النساء يواجهن مشاكل صحية، ولا يشعرن أنهن في أفضل حالاتهن، لذا نصحت النساء بتناول شيء صغير قبل فنجان القهوة لضمان عدم تهيج جدار المعدة، مضيفة، «ستحدث فرقًا إذا كنت تعانين من عدم التوازن الهرموني ومشاكل الأمعاء».

ويدرك الكثيرون، أن القهوة حمضية ويمكن أن تهيج الأمعاء، فإذا كان حدث هذا فيجب التوقف عن تناول القهوة بعد الاستيقاظ، فأضرار القهوة على الريق لدى النساء تكون خطورتها مضاعفة، بسبب تفاعل القهوة مع الجسم وزيادة حدة مشكلة عدم توازن الهرمونات لدى النساء، بحسب «WD» الألمانية.

أضرار القهوة على الريق وتأثيرها على الجسم

ومن أضرار القهوة على الريق أنها تؤثر على الجسم، لكونها ليست حمضية فهي ضارة للمعدة في الصباح، وتمنع الجسم من التفاعل مع الإجهاد، وإفراز هرمون الكورتيزون (الستيرويد)، والذي ما يساعد في المواقف العصيبة وتقليل التوتر، حيث جدت عدداً من التجارب الطبية والمخبرية علاقة بين مادة الكافيين وهرمونات الجسم، لا سيما هرمون الأستروجين، وبالرغم أن التأثير كان قليلاً إلا أن الأمر يخضع للقياس بحسب شعور الإنسان بعد شرب القهوة، وملاحظة حالة الجسم بعدها.

وفي حديث سابق للدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، لـ«الوطن»، عن أضرار القهوة على الريق، لما تسببه من مشاكل بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والتهاب المعدة بسبب زيادة الحمض في جدار المعدة، يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.

حلول لتجنب أضرار القهوة على الريق

وتتسبب أضرار القهوة على الريق، في زيادة إفراز حامض المعدة مما يزيد الشعور بالحرقان لدى الأشخاص العاديين، بينما الذين يعانون من مشكلات في المعدة، سيعمل حمض القهوة على الزيادة من التهاب جدار المعدة، ومع التكرار سيؤدي إلى الإصابة بقرح المعدة، وهذا لا يقتصر على تناول القهوة فقط، بل أي نوع الحمضيات.

وإذا كنت من مدمني شرب القهوة على الريق، يمكن تخفيف أضرار القهوة على الريق من خلال شرب القهوة باللبن، حيث يعمل اللبن على معادلة الحموضة الزائدة للقهوة داخل المعدة، ويستفيد الجسم يستفيد من القيمة الغذائية للحليب.