فيفي عبده: «أعترف بالزواج العرفي.. ومينفعش حد يلمسني من غير ما يكتب عليا»

أكدت الفنانة فيفي عبده رفضها فكرة الزوجة الثانية وفي حال معرفتها بأن زوجها متزوج غيرها لا تريد معرفة تفاصيل عن هذه الزيجة، متابعة: «مقدرش أكون زوجة تانية ولو هو متجوز أنا مشوفتهاش ولا أعرفها ولا عايزة أعرف حاجة».

«أنا مش بدور على الراجل»

وأكدت «عبده»، خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أنه حال معرفتها بأن زوجها متزوج قبلها فهي لا تريد معرفة أي تفاصيل عنها، مضيفة: «أنا مش بدور على الراجل ولكن هو اللي بيدور عليا.. ومتسمعنيش أي مشكلة لحد ولا عايزة أعرف غير إنك رجلي وجوزي».

وأكدت فيفي عبده اعترافها بالزواج العرفي واعتبار هذه الفترة فترة خطوبة، قائلة: «أعترف بالجواز العرفي لأني مخليش الراجل يلمسني إلا لما يتجوزني وأعتبرها فترة خطوبة وبعدين أكتب كتاب رسمي، وكل اللي اتجوزتهم محترمين وحظي كان كويس».