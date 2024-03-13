بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 بمحاولة دينا الشربيني في دور «ليلى»، بإقناع والدة عمر، والد حسن وحسين الذي توفي بترك زوجته تذهب لبلدها لرؤية أهلها، كما أنها طلبت منها أن تأتي تجلس معها في المنزل خلال فترة سفرها، وحتى تتمكن من قضاء وقت كافٍ مع أحفادها، وبعد نقاش طويل استطاعت إقناعها.

ملخص الحلقة 3 مسلسل كامل العدد +1.. هل يقع شريف سلامة في فخ الخيانة؟

وفي مشهد آخر من الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 نجد الدكتورة ملك التي تعمل مع شريف سلامة في دور الدكتور أحمد في عيادة التجميل خاصته تحاول التقرب منه، إذ أنها ذهبت له المستشفى وأحضرت له قهوة، ثم طلبت منه أن يذهبا معا للعيادة في سيارتها، وخلال توجههما للعيادة، حاولت أن تجعله يسمع أغاني رومانسية لتحرك مشاعره تجاهها، ولكنه لم يكن يشعر بشيء، ما جعلها تحاول لمس يده ولكنه لم يلتفت إلى ذلك، لتقطع تلك اللحظة الممرضة باتصالها به لتخبره بأن الحالات حضرت إلى العيادة.

وبالرغم من أن أحمد لم يشعر بالسعادة بسبب المسؤوليات المتراكمة عليه، إلا أنه لم يفكر في خيانة زوجته ليلى التي يحبها على الإطلاق، إذ بدأت محاولات الدكتورة ملك معه باحتفالها بعيد ميلاده في ظل نسيان ليلى زوجته لتلك المناسبة.

موعد إعادة الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد + 1

ويتم إذاعة العرض الأول للحلقة الجديدة من مسلسل كامل العدد +1 كل يوم في تمام الساعة 6:05 مساء بعد آذان المغرب، ويتم إعادتها في تمام الساعة 1:30 صباحا.