«المتحدة» تنتصر للمرأة بموضوعات عصرية في دراما رمضان (ملف خاص)

تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم أعمال واقعية تناقش قضايا المرأة خلال السباق الرمضانى 2024، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة المهم فى المجتمع، فضلاً عن توصيل رسائل ترسخ القيم والهوية الوطنية وتعمل على استعادة دور الدراما فى تنمية الفكر ومواجهة الموروثات البالية، بما يعيد التوازن للمشهد الفنى المصرى ويجذب المشاهد على المستوى المحلى والعربى والإقليمى، وتعظيم دور القوة الناعمة المصرية.

البداية مع مسلسل «صيد العقارب» للفنانة غادة عبدالرازق، التى تجسد خلال الأحداث، شخصية «عايدة»، الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغام حيث تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مقتل أخيها على يد «سامح» الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول، فبعد أن كانت عائلتا ضرغام والغول تتسمان منذ الصغر بالصداقة والقرب، يولد بينهما صراع وانتقام، تحديداً بعد مساعدة عائلة الغول لتهريب سامح الابن المدلل لهم لحمايته، هنا يظهر الجانب القاسى لشخصية عايدة التى كانت تخفيه وتفتح باب التكهنات والتساؤلات لدى الجمهور حول مصيرها فى سياق الأحداث، فهل تسمح لها عائلتها ذات الأصول الصعيدية بالانتقام؟ وهل يستمر زواجها شبه المثالى أم تنهار علاقتها الزوجية؟

ويُظهر المسلسل قدرة المرأة على التحكم والسيطرة على مقاليد الأمور، ويأتى فى 30 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والصراع بين عائلتين من الكبار، ويشارك فى بطولته: رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

وتناقش الفنانة «روجينا» هذا العام من خلال مسلسل «سر إلهى»، قضايا ميراث المرأة وتعرضها للخيانة، إذ تبدأ الأحداث حول شخصية تدعى «نصرة» بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، تنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة، لتلتحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على رجل عجوز، يتم اتهام دنيا بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت فى يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ فى الانتقام من كل من ظلمها ليدفعوا ثمن سنوات سجنها الضائعة.

ويشارك فى بطولة المسلسل: أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمى جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازى، ومريم أشرف زكى، يوسف الأسدى، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتشارك الفنانة نيللى كريم هذا العام فى السباق الرمضانى بمسلسل «فراولة»، المكون من 15 حلقة، والتى تدور أحداثه حول فى إطار اجتماعى كوميدى، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج محمد على، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

وقالت «كريم» لـ«الوطن»، إنها كانت تتمنى تقديم أعمال كوميدية منذ تقديم مسلسل «100 وش»، لأنها أرهقت من الأعمال الدرامية، التى قدمتها خلال السنوات الماضية، وأضافت أن العمل يدور فى إطار كوميدى، وفكرة العمل مختلفة عن جميع الشخصيات التى قدمتها، لذلك فهى متحمسة لعرضه على شاشات التليفزيون، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

وعبرت عن سعادتها بتقديم العمل فى 15 حلقة، لأن المسلسل 30 حلقة يتطلب جهداً كبيراً، وقد تبدأ تصوير عمل آخر دون الانتهاء من الحلقات كاملة، وهو ما يسبب عائقاً كبيراً، ويؤدى إلى ضعف مستوى العمل، وأشارت إلى أن الجمهور يحتاج إلى الأعمال الكوميدية خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على الأعمال السينمائية التى ابتعدت عنها منذ فترة كبيرة.

وتجسد «نيللى» خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «فراولة» ابنة لحارس عقار فى الزمالك، وقارئة فنجان محترفة، تأخذ رحلتها منعطفاً غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات، فى شركة عالمية متخصصة فى بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة، واستطاعت «فراولة» أن تستحوذ على الشركة وتصبح مالكتها وتقودها إلى نجاح كبير، لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين.

وتشارك الفنانة صبا مبارك فى السباق الرمضانى، بمسلسل «لحظة غضب»، أحد أهم المسلسلات الداعمة للمرأة، التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، إذ يناقش العمل العديد من القضايا الاجتماعية التى تظهر المشكلات التى تنشب بين طرفين فى علاقة حب، والتى تكون حافلة بالرومانسية، بقالب ممزوج بالتشويق والمفاجآت. وتجسد «مبارك»، خلال أحداث المسلسل شخصية «شيف» تعمل فى أحد الفنادق الكبرى، وتعانى من الأزمات والمواقف بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ دون أى مبررات، وتتصاعد الأحداث، ويقدَّم العمل فى 15 حلقة، ويشارك فى بطولة المسلسل: محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وسيتم عرضه عبر منصة watch it.

وتقدم الفنانة دينا الشربينى الجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد» هذا العام، إذ يناقش قضية الحياة الزوجية ومشكلات الأبناء، فى إطار تشويقى اجتماعى لايت، وتجسد «دينا»، خلال أحداث العمل، شخصية تدعى «ليلى تيمور»، متزوجة من «أحمد مختار»، الذى يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، ولديهم 7 أبناء، ويرزقان فى الجزء الجديد من العمل بالطفل الثامن، ويقع الزوجان فى مشكلات جديدة بسبب الأبناء، استكمالاً لما دار فى الجزء الأول.

وقالت «الشربينى» لـ«الوطن»، إنها كانت متحمسة للجزء الثانى من مسلسل «كامل العدد»، وهى من طالبت بإنتاج جزء جديد منه، نظراً لحبها الشديد للعمل وكواليسه، بالإضافة إلى حب الناس لشخصيات المسلسل وتفاعلهم معهم، فضلاً عن القصة التى يمكن سردها وتقديمها فى أجزاء كثيرة، وأضافت أنها كانت تتمنى قبل تقديم الجزء الأول من العمل، أن يكون المسلسل مناسباً لجميع أفراد العائلة، وهو ما حدث، متمنية نجاح الجزء الثانى وأن ينال إعجاب الجمهور والنقاد.

ويشارك فى بطولة العمل: إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تظهر الفنانة ريهام حجاج هذا العام بشكل مختلف من خلال مسلسل «صدفة» المكون من 30 حلقة، إذ تدور أحداثه داخل مدرسة دولية، فى إطار كوميدى اجتماعى، ويسلط الضوء على تربية الأبناء فى سن المراهقة، وكيفية معاملة الآباء لهم، وتجسد «حجاج» خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «صدفة»، مدرسة تاريخ، وتلتقى بفؤاد مهران، صاحب سلسلة صالونات منتشرة، عن طريق المصادفة وهو يلعب مع صديقه فى النادى الرياضى إلى أن سقطت من يد صديقه الكره لتلتقطها، وتأتى بها لـ«فؤاد»، لتخبره بشىء خطير وهو أن ابنته على علاقة برجل، حيث يشتعل لهيب الشك داخله، وتبدأ الأحداث فى التصاعد.

ويشارك فى بطولة المسلسل، خالد الصاوى، عصام السقا، ميار الغيطى، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة فانتدج.

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن هذه النوعية من المسلسلات تخوض قضايا مهمة، يمكن أن يتحرك المجتمع بعدها، وقد تؤدى إلى تغيير قوانين من أجل المرأة، وخير مثال مسلسل «تحت الوصاية»، الذى قدمته الفنانة منى زكى فى العام الماضى، وناقشت من خلاله قضية «الوصاية»، والتى تشغل بال الكثيرين، إذ تستند إلى مفهوم دينى خاطئ خاصة أن المرجعية القانونية هى مرجعية دينية ويتم تفسيرها خطأً، لافتاً إلى أن قانون الوصاية يتسبب فى عدم إعطاء حق المرأة، لأن الدين ليس ضد المرأة ولكنه كرمها وأعطاها حقوقها.

وفى السياق ذاته، قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى إن الدراما تشهد حالة من الزخم فى تقديم موضوعات تخص المرأة، متابعة: «علينا أن نرى ما جرى تقديمه خلال الأعوام الماضية من أعمالٍ جسدت قضايا المرأة بشكل مميز وعكست حالة النشاط التى تعيشها واهتمام الدولة بها، وهو رسالة بأن الفن المصرى يتجه نحو الطريق الصحيح»، وأضافت «البشلاوى» لـ«الوطن»، أن المسلسلات التى تتناول قضايا المرأة تسهم فى تغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة عند المجتمع، بالإضافة إلى دورها فى تعديل العديد من القوانين المختصة بهذا الشأن،