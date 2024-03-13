قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) كتب: يارا أشرف 07:34 م | الأربعاء 13 مارس 2024 قناة الناس تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شيخ الأزهر يشرح معنى «الإلحاد» عبر قناة الناس قناة الناس تنقل تلاوة خاشعة بصوت الشيخ عقيل محمد في بريطانيا (فيديو) قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة للشيخ بركات جاد من كندا (فيديو) عالم أزهري عبر قناة الناس: القرآن كلام الله والبلاغ الصدوق عنه قناة الناس تشكر «القاهرة الإخبارية» لدعمها برنامج سفراء دولة التلاوة (فيديو) قناة الناس صلاة العشاء صلاة التراويح بقلم يارا أشرف