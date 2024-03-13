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قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة للشيخ بركات جاد من كندا (فيديو)

كتب:

منتصر سليمان
11:51 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
الشيخ بركات محمد أحمد جاد

الشيخ بركات محمد أحمد جاد

عرضت قناة «الناس» مقطع فيديو يوضح تلاوة خاشعة للشيخ بركات محمد أحمد جاد، سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف إلى دولة كندا.

وتنقل فضائية «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من دولة مختلفة فى العالم، بأصوات مصرية من القراء والأئمة وموفدين وزارة الأوقاف الى الدول، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم منتصر سليمان