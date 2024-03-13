ملخص الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي.. يساعد نفادي للزواج من أمينة خليل

بدأت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بعوده روح الكبير إلى جسده بعد أن استطاع تنفيذ طلبات الشمامة وجلب الأشخاص الذين لم يستحموا.

الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8

و بعد رجوع الروح إلى الكبيرأوي بدأ الانتقام من دكتور ربيع وقتله بالشنيور، وحاول حكي ما حدث لأهله ليكتشف أنه لم يستطع كشف الموضوع لأي شخص.

وفي مشهد آخر في الحديقة يلتقي الكبير بشاكر مساعد الشمامة، ليخبرة أنهم في خطر بسبب استعداد الشمامة لعمل جرد وممكن أن تكتشف أن الكبير قدم 99 شخصا بدلا من 100شخص. ليطلب منه شاكر مساعدة أي شخص لتخطي هذه المشكلة وتنتهي قصته مع الشمامة.

وينام الكبير في حديقة الدوار ويستيقظ على صوت أولاده يلعبون ويبدأ معاملتهم معاملة حسنة على غير العادة ويطلب من مربوحة مساعدتها في المطبخ، لتتهمه بالخيانة.

نفادي يطلب الزواج من أمينة خليل

ويقابل نفادي في الطريق ويحاول الهروب منه ويخبره نفادي أنه قرر الزواج ويطلب منه الذهاب معه لطلب يد العروسة ويقرر مساعدته للتخلص من لعنة الشمامة، ليكتشف أن طلبه صعب وهو زواجه من الفنانة أمينة خليل، ويحاول الكبير التخطيط لزواج نفادي من أمينة خليل للتخلص من لعنة الشمامة، ويلجأ إلى شقيقه حزلقوم لمعرفة رقم أمينة لدعوتها علي مهرجان المزاريطة خطة ليقابلها بنفادي، ويرسل حزلقوم رقم أمينة خليل ويتحول أنف الكبير إلى أنف بينوكيو بسبب كذبه على شقيقه ويتصل بأمينة خليل يدعوها أن تكون رئيسة مهرجان المزاريطة.