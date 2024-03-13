«الجزار» يتابع موقف «سكن لكل المصريين» بـ6 مدن جديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدن القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية للمشروعات.

من جانبه، تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، وأوضح «الغيطى» أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.

وتابع الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نموذج 90 متراً بالحيين 15 و16 بالمدينة، كما تفقد أعمال البنية الأساسية من «صرف - مياه - طرق»، للوقوف على آخر المستجدات للأعمال الجارية، وأشار إلى تنفيذ 638 عمارة بإجمالى 15312 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وفى المنيا الجديدة، تفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجارى تنفيذها بالمدينة بمحورى «محدودى الدخل - متوسطى الدخل».

وزار المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة السادات لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، برفقة عدد من مسئولى الإسكان، وشملت الجولة تفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بحى الفردوس بإجمالى 4496 وحدة سكنية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة، لمتابعة الأعمال المتبقية.

كما تابع مسئولو الوزارة بمدينة السادات أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق المحور المركزى وامتداده، وأثنوا على جودة الأعمال، موجّهين بسرعة استكمال الأعمال المطلوبة بالطرق من طبقة أسفلتية وتنسيق الموقع فى أسرع وقت، والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، وكذا استكمال أعمال التليفونات والطرق والموقع العام، فيما قال المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بمواقع المبادرة بحى النرجس.