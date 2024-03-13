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«الإسكان» تستكمل مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية في العبور

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال مشروعات تطوير الطرق والتوسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة، موضحاً أنه جار استكمال أعمال إعادة الشي لأصله (أسفلت) للتوسعات التي تمت بشارع الـ50، وشارع الـ300 بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذلك استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ110 بالامتداد الشمالي والغربي للمدينة، وستستكمل بقية أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.

 

استكمال أعمال دمج طبقة الأساس 

وأضاف أنه جار استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية السطحية، بشارع المسجد الأقصي بالحي الترفيهي والممتد حتي مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر.

 

وتفقد المهندس أحمد رشاد، استكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة المسطحات وتدعيمها بأشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية، لرؤية بصرية أجمل للسكان وزائري المدينة، وحفاظا على الواجهة الحضارية للمدينة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.