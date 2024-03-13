«الإسكان» تستعد لإنشاء مشروعات تنموية بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بـ6 أكتوبر

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في المنطقة الفاصلة بين المناطق السكنية والصناعية بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المنطقة للمساهمة في تنمية وتطوير المدينة بمشروعات ذات عائد تنموي وخدمي على المنطقة.

تنمية منطقة فاصلة لم تكن مستخدمة

وأوضحت وزارة الإسكان، أنّ الاستفادة من منطقة الفاصل بين المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية تأتي لخدمة وتلبية احتياجات السكان، حيث ستسهم المشروعات الجديدة في تنمية منطقة فاصلة لم تكن مستخدمة بالاضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، إضافة إلى المشروعات الخدمية التي من شأنها توفير خدمات واحتياجات ضرورية لسكان مدينة 6 أكتوبر، وتعظيم الاستفادة من منطقة لم تكن مستخدمة من قبل.

مشروعات خدمية متنوعة ذات عائد تنموي

وأكدت الوزارة البدء في تجهيز منطقة الفاصل بين المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية وإزالة المخالفات منها ورفع عدادات استهلاك المرافق بمعرفة الجهات المختصة، ورفع الإشغالات من خلال الحملات التي يشنّها جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لإزالة التعديات، استعدادًا لاستغلال المنطقة في إقامة مشروعات خدمية متنوعة ذات عائد تنموي لتطوير المنطقة، وتوفير ما يلزم من خدمات للسكان.