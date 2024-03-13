وزير الإسكان يُتابع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال جولات تفقدية وتقارير دورية للمشروعات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجولات التفقدية لمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة التي تتولى الوزارة تنفيذها، مشيرا إلى أهمية إنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، وتذليل أي عقبات تواجه أعمال البناء.

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»

وتفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه جارى تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»

وتابع الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير المشروعات في وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» نموذج الـ90 مترا بالحي الـ15- 16 بالمدينة، كما تفقد أعمال البنية الأساسية بالحي وتشمل «صرف - مياه - طرق» للوقوف على آخر المستجدات للأعمال الجارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ 638 بناية بإجمالي 15ألفا و312 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موجهاً بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء الوحدات فى المواعيد المقرر لها وتسليم الوحدات لمستحقيها.

رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة يتفقد وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»

ووقف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، على آخر مستجدات مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بالمدينة بمحوري «محدودي الدخل - متوسطي الدخل».

واستعرض المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الإنجازات التي تحققت ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المرحلة السادسة في منطقة غرب المطار.

وأوضح عبدالمقصود أنه تم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي تستهدف منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار، مشيرا إلى أنها تنقسم لـ3 قطاعات «أ – ب – ج» بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وتم تسليم ٥ آلاف وحدة سكنية منها، وجاري التسليم تباعا، ليبلغ عدد الوحدات التي تم تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية.

أحمد عمران يتابع سير عمل المشروعات في مدينة السادات

وزار المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة السادات لتفقد سير العمل بمشروعات وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي تقع بالتحديد في بحي الفردوس بإجمالي 4496 وحدة سكنية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة، لمتابعة الأعمال المتبقية.

رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: جارى استكمال تنفيذ 298 عمارة

وقال المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جاري استكمال الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس، المرحلة الرابعة، موضحاً أنه تم وجاري تنفيذ 298 عمارة نموذج مساحة 90 مترا للوحدة كاملة المرافق.