مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. أحمد مكي يتحول إلى بينوكيو

شهدت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب أذان، المغرب العديد من الأحداث الشيقة، بعد عودة روح الكبير إلى جسده، بمجرد تنفيذه طلبات الشمامة.

الكبير أوي يتحول إلى بينوكيو

وخلال الحلقه اكتشف شاكر مساعد الشمامة أن الكبير أوي أحضر 99 شخصا لم يستحموا بدلا من 100 شخص، ونصحة بعلاج هذا الأمر سريعا قبل أن تكتشف الشمامة، واقترح عليه أن يساعد أي شخص للتخلص من لعنة الشمامة، فيجد أمامه نفادي في المزاريطة يطلب منه المساعده في الزواج وبالفعل يوافق الكبير ويخبر شاكر بالأمر، ليكتشف أن نفادي طلب الزواج من الفنانة أمينة خليل، ويضع الكبير في مأزق ومحاولات لتنفيذ هذا الطلب للتخلص من لعنة الشمامة.

الكبير أوي يدعو أمينة لمهرجان المزاريطة

وتأتي فكرة للكبير أن يدعو أمينة خليل لمهرجان المزاريطة حتى يستطيع أن تأتي للمزاريطة وتقابل نفادي، وأثناء الحديث معها تتحول أنفه إلى أنف بينوكيو بسبب كذبه عليها.