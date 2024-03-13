«الريف» توفر السلع لمنتفعي الـ1.5 مليون فدان بأسعار مخفضة طوال «رمضان»

أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، توفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار شهر رمضان المبارك وطوال العام فى منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمناطق المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية مخفضة بنسب تتراوح ما بين 15 و30% عن سعر السوق.

وأكد «عبدالوهاب»، خلال زيارته أمس، لمنطقة غرب المنيا وتفقده لمنفذ بيع المنتجات الغذائية، أن الشركة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.

وأشار «عبدالوهاب»، خلال لقائه بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع، إلى ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة مواصلة فرض المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ1.5 مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

وثمّن «عبدالوهاب» التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنافذ الريف المصرى الجديد، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والاجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.