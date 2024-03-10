«الريف المصري»: تنفيذ بنية تحتية في مشروع الـ1.5 مليون فدان بتكلفة 3 مليارات جنيه

كرّمت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون ونصف فدان.

وكانت اللجنة وجهت دعوة لـ«عبد الوهاب»، للتعرف منه على آخر مستجدات مشروع استصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، بوصفه إحدى أبرز المشروعات القومية الواعدة والمهمة للأمن الغذائي والأمن القومي المصري.

وقام قيادات وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بمنح «عبد الوهاب» درع اللجنة، تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ رؤية وخطة الدولة لاستصلاح الصحراء، ونجاحه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق تعزيز الأمن الغذائى والأمن القومى المصرى من خلال مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان.

إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن شكره وامتنانه لأعضاء وقيادات اللجنة لهذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن نيل مثل هذا التكريم من النواب وممثلي الشعب لا يمثل لحظة سعادة وفخر له ولجميع العاملين بشركة تنمية الريف المصري الجديد فحسب، وإنما يعد بمثابة تقدير ودعم من جموع الشعب المصرى - الذى يقوم النواب أعضاء اللجنة بتمثيلهم فى البرلمان - للمشروع وللشركة وقيادتها.

وأوضح «عبد الوهاب»، أن مشروع 1.5 مليون فدان يعد جزءً من إجمالي 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية.

كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى تحقيق التوازن لتوزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

2024 عام التنمية المستدامة

ولفت «عبد الوهاب» إلى أن عام 2024 سيكون عام التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات وأراضي المليون ونصف المليون فدان، بينما تعد الأعوام الثلاثة الماضية من أهم الأعوام التى حققت خلالها شركة تنمية الريف المصرى الجديد العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها أنها شهدت موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين والشباب وكبار المستثمرين فى مختلف مناطق المشروع، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عدد من القرارات والتيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضي المشروع، وأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء العديد من حالات واضعى اليد.

وأشار إلى عقد مزيد من التعاقدات الجديدة التي تم توقيعها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، سواء مع صغار المزارعين والشباب أو مع مستثمرين محليين وعالميين، والتي وصلت لما يزيد على 450 ألف فدان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث شهد شهر ديسمبر 2023 تحقيق نسبة مبيعات تزيد على 162 ألف فدان، فى رقمٍ قياسي هو الأعلى فيما يخص أكبر حجم تعاقدات ومبيعات لعام واحد منذ بدء تأسيس وإطلاق نشاط الشركة فى نهاية عام 2015.

مساحات تسويقية تصل إلى 865 ألف فدان

وذكر «عبدالوهاب»، أن الشركة حققت إجمالي مساحات تسويقية تصل إلى 865 ألف فدان من أراضي الشركة حتى نهاية 2023، لمنتفعين مصريين وأجانب، انطلقوا في تنفيذ استثماراتهم التنموية، مما أدى إلى زيادة إجمالى الأراضى المستصلحة إلى 400 ألف فدان وزيادة صادرات بعض المحاصيل مثل البطاطس والزيتون والتمور والنباتات الطبية والعطرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

وأعلن «عبد الوهاب»، انتهاء شركة تنمية الريف المصرى الجديد من تنفيذ أعمال شق وتمهيد 110 كيلومترات طرق أسفلتية جديدة مزوَّدة بكل الأعمال الصناعية، لمجابهة مخاطر السيول بمناطق المليون ونصف المليون فدان طرق ومدقات، وشق وإعادة تأهيل أكثر من 3000 كيلو متر طولي مدقات داخلية بأراضي المشروع، وذلك بناءًا على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.

وأشار إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بإنفاق ما يزيد على 3 مليارات جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال مد شبكات الكهرباء والاتصالات بجميع مناطق الشركة.

ولفت إلى إنتهاء الشركة من إقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للمشروع، إضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى والطور والفرافرة، فضلا عن 10 محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.

وأكد «عبد الوهاب»، أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى الريف المصري الجديد مستمرة خلال العام الجديد، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.