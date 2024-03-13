يوسف زيدان: لا أخاف من المتشددين.. «ده جبان بيستخبى ويضربك طلقة»

أكد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، أنه لم يعد يخاف من شيء ويحمل مسدسا منذ عام 2000، موضحًا أن طبيعة الصعيدي أنه بعد تخطي سن الـ40 عاما يحمل المسدس، قائلًا: «أبويا كان كده وأعمامي كانوا كده».

مابخافش من المتشددين

وأشار «زيدان»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن حمل المسدس طوال الفترة السابقة ليس خوفا من المتشددين، مضيفًا: «لو بخاف منهم متحدهمش.. معنديش استعداد أموت وأنا بهرب».

المتطرف ده جبان بيستخبى

وأوضح أن المتشددين الذي يتعرض لهم ليسوا مخيفين بالنسبة له، مؤكدًا أن خطرهم الأكبر هو الموت وليس لديهم سلاح آخر، متابعًا: «ده جبان بيستخبى ويضربك طلقة.. لن يستطيع إهانتي».

وأضاف أنه قرأ تاريخ الجماعات الدينية المتطرفة بشكل جيد ويعرف طريقة تفكيرهم، موضحًا أنهم دائمًا يراهنون على إخافتنا ورعبنا فيتم الاستجابة لهم والاستسلام.