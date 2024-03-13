مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 3.. مربوحة تبدأ رحلة الشك في الكبير

شهدت الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي أحداثا جديدة ومغامرات بعد أن عادت روح الكبير إلى جسده بعد مغادرته عالم الجن.

مربوحة تتهم الكبير بالخيانة

خلال أحداث الحلقة اكتشف شاكر مساعد الشمامة أن الكبير أوي قدم 99 شخصا لم يستحموا بدلا من 100 شخص مما جعل الكبير في مأزق واقترح عليه شاكر مساعدة أي شخص في طريقة لتخطي لعنة الشمامة، ليحاول مساعدة مربوحة في المطبخ وتبدأ تشك فيه بعد هذا العرض وتتهمه بالخيانة.

ويحاول الكبير البحث عن أي شخص يساعده ليجد مربوحة وأبناءه أمامه في حديقة الدوار ويعرض عليهم المساعدة في أي أمر ليرفضوا جميعا مساعدته.

ويحاول الكبير مع مربوحة ويطلب منها مساعدتها في المطبخ لتتهمه بالخيانة بعد أن عرض الكبير مساعدتها في المطبخ، وتعود وتخبره أنه لا يعلم مكان المطبخ في الأساس، وتفشل محاولات الكبير في مساعدة أي فرد من أسرته للتخلص من اللعنة.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي علي قناة on عقب أذان المغرب مباشرة وفي نفس التوقيت يتم عرضه علي منصة watch it.