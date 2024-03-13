نفادي يطلب الزواج من فنانة شهيرة في الكبير أوي 8.. كيف رد أحمد مكي؟

أحداث كوميدية كثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، أهمها عودة الكبير من «عالم الشمامين»، الذي اختُطف فيه في الحلقة السابقة، على أن يكمل حياته بشكل طبيعي بشرط قبوله مساعدة أحد الأشخاص، كما تضمنت الحلقة طلب نفادي من الكبير أن يزوجه من فنانة شهيرة.. فمن هي؟

أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8

بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8 بعودة الكبير من عالم الشمامين إلى حياته الطبيعية، ورغبته في الانتقام من الدكتور ربيع، الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أنه يُفاجأ بعدم قدرته على استكمال حياته بشكل طبيعي إلا بعد مساعدة أول شخص يحتاج لمساعدته.

حاول الكبير تقديم أي مساعدة لزوجته مربوحة أو أحد أبنائه، إلا أنهم لم يتجرأوا على طلب المساعدة في أي شيء، وهو رد الفعل نفسه الذي أبداه أحد أبناء قرية المزاريطة الذي راح يفر هاربًا بمجرد أن حاول الكبير مساعدته، فاحتار الكبير في أزمته قبل أن يلقى ضالته في نفادي الذي أتى إليه طالبًا مساعدته في الزواج من الفنانة أمينة خليل، ليدور الحوار بينهما متضمنًا خلطة كوميدية وإفيهات مميزة تسرق الضحكة من قلوب سامعيها.

كما تضمن الحديث بين الكبير ونفادي حول زواج الأخير من الفنانة أمينة خليل، وذلك بعدما أخرج نفادي مجلة يحمل غلافها صورة الفنانة أمينة خليل قائلًا للكبير إنه يريد الزواج منها، وتوقع الكبير عدة سيناريوهات مختلفة كان آخرها أن نفادي يريد الزواج من شبيهة الفنانة أمينة خليل.