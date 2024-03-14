موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، والذي حددته من خلال إصدارها إمساكية شهر رمضان للعام الهجري 1445، في ظل حرص المسلمين على أداء الصلوات في مواقيتها خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، يختلف عن مواعيد المدن الأخرى المجاورة في الإسكندرية والعلمين وسيوة والسلوم، بسبب فروق التوقيت بينهم.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024

وكشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الخميس 14-3-2024، في تمام الساعة 4:54 صباحاً، ويسبقه السحور في تمام الساعة 2:34 صباحاً.

مساجد مطروح في شهر رمضان

من جانبه، قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، لـ«الوطن»، إن جميع المساجد بنطاق إدارات الأوقاف الفرعية بالمحافظة عامرة خلال شهر رمضان، من خلال خطة مديرية أوقاف مطروح، حيث ينُفذ خلالها أنشطة دينية ومقارئ القرآن الكريم وملتقى الفكر الإسلامي، ومسابقات دينية، إضافة إلى مسابقة القرآن الكريم، والتي سيتم توزيع جوائزها مع نهاية الشهر الكريم في أجواء إيمانية وروحانيات متميزة على مستوى 600 مسجد في مراكز ومدن محافظة مطروح.