يوسف زيدان: كل يوم في حياتي بداية.. ومفيش حاجة اتغيرت

أكد الكاتب والمفكر والأديب يوسف زيدان، أن الحياة دائرية وليس لها بداية ونهاية، وكل يوم هو بداية جديدة، موضحًا أن الحياة مسرح والبداية بالنسبة له هي حلقات متصلة والأمر دوري يعود إلى ما منه بدء وكل يوم به بداية.

بعد حصد رواية «عزازيل» لجائزة الـ «بوكر» لم يتغير شيء

وأوضح «زيدان»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، أنه بعد حصد جائزة «بوكر» عن رواية «عزازيل» لم يتغير به شيء، مشيرًا إلى أن هذه الرواية الوحيدة له الذي حصد من خلالها جائزة لأنها الرواية الوحيدة أيضًا التي تقدمت بها دار النشر لجائزة.

وأشار إلى أن دار النشر هي التي تتقدم إلى مسابقة «البوكر» بالأعمال وليس الكاتب، موضحًا أنه فوجئ بوجود «النبطي» في الجائزة ولكنه لم يستكمل ووجه اللؤم لدار النشر، مشددًا على أنه لا يريد أن يدخل في هذه المسابقة مرة أخرى بعد الحصول على جائزة النسخة السابقة.