يوسف زيدان: جدي هو الشبح في حياتي لأنه شخصية صارمة جدا

أكد الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن المخيف بالنسبة له في الطفولة كان جده لوالدته الذي قام بتربيته وكان شخصيته صارمة إلى أبعد حد.

وأشار «زيدان»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»، إلى أن جده لوالدته كان يتحدى جده لوالده كثيرًا بأنه يجعله شخصا خارقا للعادة وكان يضغط عليه كثيرًا، موضحًا أنه كان مخيفا بالنسبة له وشخصية قوية جدًا وعاش معه لفترة طويلة في إسكندرية.

وأوضح أنه يرى نفسه مختلفا وشبح جده لم يعد يطارده بعد وفاته، مؤكدًا أنه تأمل جده لفترة ما باعتباره تجربة إنسانية غير عادية.