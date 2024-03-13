مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبد العزيز يقابل الخليفة المستنصر بالله

ينجح حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3 في التغلب على عقبة الوزير بدر الدين الجمالي، وينجح في لقاء الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (ياسر علي ماهر)، بعد ما استطاع شفاء والدة السلطان من عجزها عن الحركة، ويخبره أن قطع تلك المسافة من بلاد فارس إلى القاهرة من أجل رؤيته ومعاهدته على خدمته ونشر دعوته.

ويقبل الخليفة المستنصر بالله مبايعة حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، قبل أن يسأله الأخير عن من الخليفة بعده، ليجيبه: «ابني نزار»، ويسأله السلطان عن أحوال الدعوة الباطنية الإسماعيلية في بلاد فارس، ويخبره الصباح عن انتشارها بشكل كبير في القرى وأطراف المدن.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. الخليفة المستنصر بالله يختار نزارا للحكم من بعده

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3

ويُعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 3 تحت عنوان الدعوة النزارية، وتلقي الضوء على رحلة حسن الصباح في مصر وعلاقته بالخليفة الفاطمي المستنصر بالله وخلافه مع وزيره بدر الدين الجمالي الذى يسعى إلى إبعاده تماما عن قصر الخلافة والقاهرة كلها.