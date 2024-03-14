تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 14-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 14-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من التراجع، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 53.04 جنيه للبيع، و52.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 53.00 جنيه للبيع، و52.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 53.08 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 53.04 جنيه للبيع، و52.87 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 53.09 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الخميس 53.10 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.