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سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:11 م | الأربعاء 13 مارس 2024
اليورو

اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي المصري 53.1 جنيه للبيع، و53.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 53.1 جنيه للبيع، و53.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 53.44 جنيه للبيع، و53.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 53.47 جنيه للبيع، و53.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية 53.82 جنيه للبيع، و53.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء 53.47 جنيه للبيع، و53.15 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد