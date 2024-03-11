انخفاض سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين 11-3-2024

انخفض سعر اليورو اليوم الاثنين 11-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 53.74 جنيه للبيع، وبالنسبة للشراء سجل 53.57 جنيه للشراء، في حين سجل أمس 53.95 جنيه للبيع، و53.75 جنيه للشراء، بانخفاض 0.22%.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 53.57 جنيه للشراء، في حين سجل للبيع 53.75 جنيه، وأمس سجل 54.1 جنيه للبيع، و53.64 جنيه للشراء بانخفاض 0.09%.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 53.78 جنيه للبيع، و53.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 53.91 جنيه للبيع، و53.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 53.53 جنيه للبيع، و53.07 جنيه للشراء.