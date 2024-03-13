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سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-3-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:48 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
اليورو - صورة تعبيرية

اليورو - صورة تعبيرية

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك المركزي المصري 53.40 جنيه للبيع، و53.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 53.40 جنيه للبيع، و53.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 53.44 جنيه للبيع، و53.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 53.47 جنيه للبيع، و53.17 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 53.82 جنيه للبيع، و53.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 53.47 جنيه للبيع، و53.15 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع