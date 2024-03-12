سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك خلال بداية التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، بالنسبة للأقل سعرًا في الشراء بالمصرف المتحد بـ53.30 جنيه والأعلى 53.93 جنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات، وعن سعر البيع 53.64 جنيه الأقل في بنك التنمية الصناعية، والأعلى بـ54.35 جنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وحول سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات، نرصد أبرز الأسعار في عدد من البنوك حسب المواقع الرسمية.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأھلي اﻟﻣﺻري

جاء ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأهلي اﻟﻣﺻري، بـ53.54 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في ﺑﻧك ﻣﺻر

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك مصر، الشراء بـ53.62 جنيه، والبيع بـ53.78 جنيه.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأھلي المتحد

وعن ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك الأھﻠي المتحد، بالنسبة للشراء بـ53.58 جنيه، والبيع 53.76 جنيه.

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ CIB

ﺳﻌر اﻟﯾورو اﻟﯾوم في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ CIB، بـ53.53 جنيه للشراء و53.70 جنيه للبيع.