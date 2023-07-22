الحضارة الفرعونية تجذب مشاهير العالم.. ماذا قالوا عن مصر؟ (فيديو) 

زار مصر مؤخرًا عدد من مشاهير العالم، ودعمت هذه الزيارات توافد السياحة الأجنبية، ووفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كان لمشاهير العالم تعليقات مميزة عن مصر وكان أبرزهم جيل بايدن، السيدة الأولى الأمريكية، وبيت جوارديولا، مدرب نادي مانشستر ستي الإنجليزي، ونويل روبنسون، أحد أشهر نجوم تيك توك.

وكتب بيت جوارديولا، عن مصر في سجل كبار الزوار بمعبد أبو سمبل: «سعيد جدًا بزيارتي لمصر ومفتون بالحضارة المصرية القديمة»، أما نويل روبنسون، التيك توكر العالمي، فزار القاهرة وأسوان والأقصر وبورسعيد ورقص على الأغاني الشعبية المصرية ونشر عددًا من الفيديوهات عن زيارته لمصر عبر تيك توك ولديه 34 مليون متابع.

عبير الصغير الشيفت اللبنانية

وعبرت عبير الصغير، الشيف اللبنانية الشهيرة، عن حبها لمصر بتفعيل هاشتاج «Egypt» مع مقاطع الفيديو التي صورتها، وزارت شارع المعز لدين الله الفاطمي والأهرامات، وأثناء مغادرتها مطار القاهرة عبرت عن حزنها لمغادرة مصر بفيديو خاص لها على منصة تيك توك.

في زيارة لكوكسال بابا، التيك توكر التركي من ذوي الهمم، عبر خلالها عن حبه للقاهرة واحتفى به رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين المصريين.

وثق كيم تشووون، اليوتيوبر الكوري الجنوبي، رحلته في صعيد مصر عام 2021 بمجموعة من الفيديوهات الرائعة، أما عن زيارة الدكتورة جيل بايدن، فهي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصت على التقاط الصور التذكارية لها في أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة.

تشارلز فيليب ملك بريطانيا الحالي

كما زار مصر تشارلز فيليب، ملك بريطانيا الحالي، والتقى شيخ الأزهر أحمد الطيب عام 2021 وعبر عن إعجابه بمصر، وزار مصر لونيل ميسي، في 2017 في حملة لمكافحة فيروس سي وانهبر بالحضارة المصرية وسأل عن الملك توت عنخ آمون والملكة نيفرتيتي.