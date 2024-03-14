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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 4

كتب:

ياسمين محمود
12:06 ص | الخميس 14 مارس 2024
مشهد من الحلقة3

مشهد من الحلقة3

ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 4، اليوم الخميس، بعد النجاح الذي حققه المسلسل على مدار الحلقات السابقة، التي شهدت أحداث ومغامرات جديدة لشخصية الكبير، التي يؤديها الفنان أحمد مكي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4

تحددت مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 4، بشكل حصري، على مدار شهر رمضان الكريم في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ثم يعاد في تمام الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

بدأت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 8، بعودة روح أحمد مكي إلى جسده بعد تنفيذه لطلبات الشمامة، بعد إحضار عدد من الأشخاص الذين لم يستحموا في المزريطة، لكن يكتشف شاكر مساعد الشمامة، أن الكبير قدم 99 شخصا بدل من 100، ويضعه هذا في مأزق آخر ومحاولات للتخلص من لعنه الشمامة.

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