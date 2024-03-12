طرق تقليل الغيرة بين الإخوة.. «ابعديهم عن مشاكل نورة ويحيى كنوز»

وجبات دسمة من القيم والنصائح المختلفة، تقدمها مسلسلات الكرتون على شاشات المتحدة، وهو ما ظهر خلال أحداث حلقات مسلسل الكرتون يحيى وكنوز ونورة، إذ يتشاجر الإخوة دومًا فيما بينهم، ويغيرون من بعضهم باختلاف المواقف، وتحاول أسرهم علاج ذلك، لذا على الآباء معرفة طرق علاج وتقليل الغيرة بين الأخوات.

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز ونورة

تحاول دائمًا كنوز أن تثبت لأسرتها أنها تمتاز عن يحيى في العديد من الصفات، وتصر على أبيها دومًا أن يقول إنّها أفضل من يحيى، لتظهر خلال أحداث مسلسل الكرتون يحيى وكنوز، وهي ترسم لوحة وتحكي لوالدها: «يا بابا شوف اللوحة إللي رسمتها، أنا كده أحسن من يحيى والحاجات إللي بيقدمها في قناة اليوتيوب، وهفوز بمسابقة المدرسة».

وخلال مسلسل الكرتون نورة، يظهر شقيقها نور وهو يحاول دائمًا أن يشي بها عند أبيها، لوقوعها في الخطأ أمام والدها ووالدتها، إذ إنّه يشعر أنّها أفضل منه لتفوقها في الجامعة والهوايات المختلفة، إذ عبر: «يا بابا نورة راحت المدرسة بالسكيت، لازم تزعق لها».

طرق تقليل الغيرة بين الإخوة

على الوالدين أن يعرفوا أن الغيرة بين الإخوة طبيعية في السن الصغير، ويجب التعامل معها بحكمة، وهو ما عبر عنه جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنّه يجب أن يعرف الطفل أنّ كل منهم لديه قدراته الخاصة، وهناك فروق بين الأشقاء.

وأضاف عدة أشياء يجب أن تفعلها الأسرة، تتمثل في التالي: