لأول مرة.. لحم النعام يزين موائد إفطار رمضان في كفور بلشاي بالمنوفية

في بادرة خيرية مميزة، قدم أهالي إحدى القرى في محافظة الغربية «لحم النعام» لأول مرة لإفطار الصائمين، وذلك بعد تبرع أحد فاعلي الخير بعدد من قطع لحم النعام، إيمانًا منه بأهمية تنويع موائد الإفطار، وتوفير وجبات غنية بالبروتين للأسر المستحقة.

أهالي قرية كفور جسدوا نموذجا فريدا للتكافل والتضامن بين أهلها، إذ يحرصون على قيام مطبخ رمضان سنويًا لتقديم 3000 وجبة ساخنة يوميًا للأسر المستحقة، بزيادة 500 وجبة عن العام السابق.

مطبخ الخير يعتمد على الجهود الذاتية لأهل القرية، والذين يُقدمون التبرعات من مأكل ومشرب وأموال، بحسب ما قاله محمد قطب، أحد أهالي القرية، والقائمين على المطبخ.

وبجانب لحم نعام تضمنت التبرعات أيضًا ذبح رأس من الماشية و2 من الماعز، بالإضافة إلى الدواجن الحية والمجمدة، إذ قال المهندس أحمد السويسي أحد شباب القرية، إن هذا العام جرى التوسع في توزيع الوجبات على 37 نقطة توزيع موزعة على جميع أنحاء القرية، ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الشباب والطباخين من أهل القرية، وأيضا سائقي التوك توك والتروسيكل.

وأضاف السويسي أن العمل يبدأ في مطبخ رمضان من بعد صلاة التراويح، والتسوية نهارا، وتغليف الوجبات لضمان وصولها ساخنة إلى المستحقين.

وأكد سلامة راضي أحد القائمين على مطبخ كفور بلشاي، أنه جرى تشكيل لجان لمراقبة التوزيع، وسؤال الأسر المستحقة عن جودة الطعام ومدى رضاهم.