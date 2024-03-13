«كلنا واحد معك في رمضان».. «الداخلية» توزع وجبات إفطار على الصائمين بالقاهرة والجيزة

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد – معك في رمضان» فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتجهيز عدد من وجبات الإفطار وتوزيعها على المواطنين الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، وكذا العمالة غير المنتظمة بعدد من المناطق بنطاق محافظتي «القاهرة - الجيزة».. إذ جرى إيفاد عدد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالاشتراك مع مديريتي أمن «الجيزة - القاهرة» للمشاركة في الفعالية.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أطر التواصل مع كل أطياف المجتمع.