أطفال كنيسة الآنبا أنطونيوس يٌوزعون وجبات إفطار الصائمين.. غرس المحبة

في أجواء تسودها روح المحبة وتأكيدا على وحدة النسيج المصري الوطني، خرج أطفال كنيسة الأنبا أنطونيوس بأرض اللواء رفقة معلّمتهم بالحضانة لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين، وفتح باب التوعية للأطفال وإكسابهم معلومات جديدة، تتمركز حول قيم حب الآخر وتقبله واحترام الأديان والمعتقدات، ومشاركتهم في أجواء رمضان، بشراء الفوانيس وتوزيعها على المسلمين وتناول حلوى الشهر كالقطائف والكنافة.

الكنيسة تغرس قيم اجتماعية

أوضحت هناء رأفت معلمة الأطفال بحضانة الكنيسة في تصريحات لـ«الوطن» أن الحضانة الملحقة بكنيسة الأنبا أنطونيوس بأرض اللواء، تعمل تحت إشراف القمص هارون رزق، لجأت إلى خطة تربوية بعد موافقة الكنيسة عليها، تهدف لغرس قيم إنسانية واجتماعية، وتقبلهم للآخر وشريك الوطن بالمحبة والتعاون والأخوة.

40 طفل من الكنيسة يوزعوا وجبات على الصائمين

وتضيف هناء رأفت أنهم خرجوا رفقة 40 طفلا، وعدد من أبناء الكنيسة، قاصدين توزيع وجبات بمنطقة أرض اللواء على المسلمين، لافتة إلى أن وجود الأطفال في هذا الموقف قبيل الأذان المغرب وقبل تناول الإفطار وتوزيع الوجبات، سادت حالة من السعادة والبهجة بين الأطفال والمواطنين.

الوطن للجميع والدين لله

وتشير هناء رأفت إلى أن الهدف الأسمى هو إنشاء أطفال أسوياء وغرس قيم هامة في الأطفال كاحترام الآخر وتقبله والتعرف على الثقافات والأديان الأخرى واحترامها ومنع التنمر والتعرف على احتفالات الآخرين والمسلمين والمشاركة في احتفالاتهم كأن يشاركوهم تناول القطائف والفول والكنافة وتعليق زينة رمضان وبالنهاية تسود روح المحبة والأخوة وتأكيد على رسالة الوطن والنسيج الواحد وروح المحبة.