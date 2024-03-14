مع حلول رابع أيام شهر رمضان الكريم، يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، لأداء الصلاة في موعدها، وبدء صيام يوم جديد خلال الشهر المبارك.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، رابع أيام شهر رمضان المبارك 1445، في إطار حرص المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة لتأدية كل فرض في وقته، في جميع مراكز المحافظة.

موعد أذان الفجر في الشرقية

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام شهر رمضان المبارك في الساعة 4:38 صباحا، على أن يكون موعد السحور في الساعة 2:18 صباحا، وموعد الشروق في الساعة 6 و5 دقائق.

مواعيد الصلاة في الشرقية اليوم

وتكشف إمساكية شهر رمضان، التي تنشرها هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الشرقية، اليوم الخميس 14-3-2024 على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:38 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:2 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 مساءً.