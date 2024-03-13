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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:54 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
أحد المساجد - ارشيفية

أحد المساجد - ارشيفية

يترقب المواطنون، موعد أذان الفجر، بشتى المحافظات، للحفاظ على أدائها في موعدها، طوال شهر رمضان المبارك 1445 هـ. 

وحددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأربعاء في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، إذ سيكون في تمام الساعة 4:41 صباحا، وبذلك يكون تقدم دقيقة عن موعده بالأمس في ثاني أيام الشهر الكريم.

أذان الفجر اليوم في المنوفية الأربعاء 

ومن المقرر أن يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:21 صباحا ويستمر حتى موعد الإمساك في الساعة 4:21 صباحا لمدة ساعتين، وبعد 20 دقيقة يأتي موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية الأربعاء، وتبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث الأيام 13:42 ساعة.

موعد صلاة الفجر في المنوفية اليوم

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، في بيان، استعداد جميع مساجد المدن والقرى بالمحافظة، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس طوال شهر رمضان المبارك، وخصوصا بالمساجد الكبرى «المتولي وشبل والمسجد العباسي».

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بقلم عصام علم الدين