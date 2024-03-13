يحرص المسلمين الصائمين في محافظة قنا، على معرفة، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو ثالث أيام شهر رمضان الكريم 2024، ليتمكنوا من أداء الصلاة في موعدها المحدد من قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي حددت جميع مواقيت الصلاة لأيام الشهر في المحافظة.

وتعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين في أنحاء محافظات مصر، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان الكريم 2024.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان 2024

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو في تمام الساعة 4:37 صباحا.

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن إمساكية ثالث أيام رمضان لعام 1445 هجرية، تكون اليوم الأربعاء 13 مارس كالتالي:

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة في ثالث أيام شهر رمضان بمحافظة قنا، وصلاة الفجر 4:37 صباحا وصلاة المغرب 5:57 مساء.

مساجد محافظة قنا

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أنها استعدت جيدا لاستقبال المصلين في جميع مواقيت الصلاة، خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024.