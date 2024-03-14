تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 14-3-2024 مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، حيث سجلت العملة الإمارتية اليوم في بنك مصر 13.21 جنيه للبيع، و13.20 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه المصري، حسبما أعلنته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.16 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس: 13.15 جنيه للشراء.