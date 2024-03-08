ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024، استقرارا ملحوظا وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الجمعة 8-3-2024 في البنك الأهلي المصري، 13.66 جنيه للبيع، و13.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024، في بنك مصر، 13.77 جنيه للبيع، و13.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024، في بنك القاهرة، 12.61 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8-3-2024، في بنك أبوظبي الإسلامي، 13.84 جنيه للبيع، و13.81 جنيه للشراء.