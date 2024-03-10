سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024، استقرارا ملحوظا، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك العاملة في السوق المصرية.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024 في البنك الأهلي المصري، 13.46 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024، في بنك مصر، 13.45 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024، في بنك القاهرة، 12.61 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 10-3-2024، في بنك أبوظبي الإسلامي، 13.84 جنيه للبيع، و13.81 جنيه للشراء.