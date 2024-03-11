سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 11-3-2024، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وخلال السطور التالية، ترصد الوطن، سعر صرف الدرهم الإماراتي في مختلف البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنك الأهلي المصري، 13.37 جنيه للبيع، و13.36 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.38 جنيه للبيع، و13.37 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 12.61 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 13.84 جنيه للبيع، و13.81 جنيه للشراء.