مسلسل صدفة الحلقة 3.. ضبط ريهام حجاج متلبسة بـ«كيس بودرة»

شهدت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 3، بطولة الفنانة ريهام حجاج، تفاصيل مثيرة منذ المشهد الأول الذي بدأ بإلقاء القبض على «صدفة» تلبس، وهي تحمل كيس مخدرات «بودرة» بعدما ذهبت لاستلام المخدرات من شخص مجهول، في محاولة لمساعدة فرح «نور إيهاب» في التعافي من التعاطي، كما أقنعتها هي، إلا أن سيارة الشرطة جاءت وهي تمسك بالمخدرات، لتستسلم لضابط الشرطة دون إنكار.

مسلسل صدفة الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج

ولم يتخلَ طارق «عصام السقا» عن صدفة للمرة الثانية، إذ ذهب لإنقاذها ومعه المحامي، حتى حاولا إقناعها بما يجب عليها الإجابة به في التحقيق حتى تنقذ نفسها من هذه التهمة.

وعلى الرغم من رفض صدفة في البداية الكذب، إلا أنها اقتنعت في النهاية للحفاظ على مستقبلها.

مسلسل صدفة الحلقة 3.. ندم خالد الصاوي

وعلى الجانب الآخر أظهرت تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 3، ندم خالد الصاوي، بعد انتقال ابنته «ميار الغيطي» للعناية في محاولة لإنقاذ حياتها، قبل أن يؤكد لهم الطبيب استحالة حركتها مجدداً.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

موعد عرض مسلسل صدفة

يأتي العرض الأول، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة، على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة، على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

كما يُعرض مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحا.