ملخص الحلقة 3 مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز يغادر مصر ويبدأ الدعوة

يصل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) إلى الإسكندرية لركوب السفينة المتجهة إلى بلاد المغرب، كجزء من اتفاقيته مع الوزير بدر الدين الجمالي، وهي أن يغادر مصر دون قتله مقابل أن يبعث رسائل إلى أتباعه يخبرهم فيها بمبايعة الخليفة المستعلي بالله بعد إزاحة الأمير نزار من طريق الخلافة وقتله، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3.

ويلجأ حسن الصباح إلى حيلة لعدم تنفيذ اتفاقه مع بدر الدين الجمالي، في مسلسل الحشاشين الحلقة 3، حيث يطلب من مساعده في القاهرة صيد جميع الحمام بمجرد إطلاقه حتى لا تصل تلك الرسائل إلى أتباعه في بلاد فارس.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يظهر سره على السفينة

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يلجأ إلى حيلة لتغير مسار السفينة إلى عكا

وتهب عاصفة قوية على السفينة التي يركبها حسن الصباح برفقته عائلته، في مسلسل الحشاشين الحلقة 3، ويصعب مع شدتها السيطرة على السفينة، وتسيطر مشاعر الذعر على الجميع إلا جسن الصباح الذي يرى أنها رسالة، ويصعد إلى مقدمة السفينة ويتمتم ببعض الكلمات لتهدأ بعدها العاصفة، ويقول للجميع إن الإمام نزار أخبره أن السفينة سوف تنجو والعاصفة ستهدأ، وبدأ يؤمن به الموجودين وبدعوته النزارية، وطلب من قائد السفينة أن يغير اتجاه المركب إلى عكا.