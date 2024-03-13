مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. كريم عبدالعزيز يطلق دعوة جديدة بعد موت الأمير نزار

يجد حسن الصباح (كريم عبد العزيز) ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، فرصة ذهبية للإطاحة بالأمير نزار من خلافة الدولة الفاطمية بعد وفاة والده الخليفة المستنصر بالله وذهاب الحكم إلى شقيقه المستعلي بالله، بدعم من الوزير بدر الدين الجمالي، ليقرر أن يبدأ الدعوة النزارية، ويستغل حالة الغضب والفوضى التي سيطرت على الجميع بسبب الظلم الذي تعرض له نزار.

ويرى حسن الصباح أن موت الأمير نزار فرصة بالنسبة له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، قائلا: «حسن اللي وقف جنب الإمام المظلوم الغائب، وتبدأ القصة تعاد من جديد، حيث إمام جديد غائب ومظلوم جديد يحرك عواطف العالم، عهد جديد ودعوة جديدة.. الدعوة النزارية، ومفيش بينهم وبين الإمام الغائب إلا شخص واحد فقط».

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يبدأ الدعوة النزارية

ولكن الوزير بدر الدين الجمالي لم يمهل حسن الصباح الفرصة ليبدأ دعوته في مصر، حيث أرسل جنوده إلى منزله ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، وأحضروه إلى السجن، ودخل عليه الوزير الجمالي ليسأله «من هو إمامك؟»، فيرد عليه: «الإمام نزار كما سمعت من الخليفة المستنصر بالله»، رافضا مبايعة المستعلي بالله، ويقول له إن قتل الإمام نزار لا يعني أن الدعوة له انتهت أيضا، ويهدده بأن مظلومية الحسين ستتجد في بلاد الفرس مع مظلومية نزار، وذلك بعد ما وصلت رسائله إلى رجاله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حسن الصباح يغادر مصر بعد مقتل الأمير نزار

ويساوم بدر الجمالي حسن الصباح على الخروج الآمن من مصر على مركب متجهة إلى المغرب، مقابل إعادة إرسال رسائل إلى رجال الدعوة يخبرهم فيها أن المستعلي بالله هو الإمام الجديد، ولكنه يقوم بحيلة حتى لا يصل الحمام إلى أتباعه بالرسائل.