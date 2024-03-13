مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. إسلام جمال يقيم مأدبة طعام دموية للخائنين

نفذ السلطان السلجوقي ملك شاه (إسلام جمال) خطة ذكية لترهيب أبناء عمومته الخائنين، الذين كانوا يرغبون في إزاحته من العرش بعد وفاة والده السلطان ألب أرسلان، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، حيث أقام مأدبة طعام كبيرة داخل قصره لهم، بينما يتخلص جنوده في الخارج من حرس الحاضرين أولا، ثم يدخلون إلى قاعة الطعام.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حيلة ذكية من نظام الملك لضمان ولاء الخونة

يقول ملك شاه للحاضرين من أهل بيت السلطنة، خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 3، إن عمه أخبره أن من بينهم من تآمروا ضده، ولكن عندما وصل إلى الحكم أعلنوا ولاءهم له، وفي الوقت الذي ينفي فيه جميع الحاضرين تلك التهمة، يخبرهم الوزير نظام الملك أنه يملك رسالة تضم أسماء جميع الخونة، ولكن السلطان قرر الصفح عنهم، بينما قتل عمه بيده أمام الجميع لأنه الوحيد الذى أظهر عداءه له علنا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. ملك شاه يقتل عمه

قال الوزير نظام الملك للسلطان، خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 3، إن تلك الحيلة الذكية سوف تضمن ولاء الجميع له للأبد وأنهم سوف يخافوا من معارضته أو التأمر ضده مرة أخرى، «عشان عظمة السلطنة وتثبيت حكم مولاي السلطان لازم تطهير يثبت حكم مولانا ويطمن العوام ويحذر أهل القرب من التطاول.. مفيش حكم سلطان راسخ بدون دم»، ليهتف الجميع داخل القاعة للسلطان ملك شاه.