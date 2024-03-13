مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. بدء الفتنة بعد وفاة المستنصر بالله

يشعر حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، بالقلق حول أمر يتم تدبيره داخل قصر الخلافة خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، ويخبر زوجته أن ولي عهد الخليفة الفاطمي الأمير نزار في الإسكندرية، بينما الوزير بدر الجمالي موجود داخل قصر الخلافة منذ يومين، وقبل أن يكمل حديث يدور المنادي في شوارع القاهرة يعلن وفاة الخليفة المستنصر بالله.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. بدر الجمالي يزيح الأمير نزار من الخلافة الفاطمية

وعندما تصل أخبار موت الخليفة الفاطمي إلى نجله الأمير نزار في الإسكندرية، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، يتأكد أن إبعاده جاء بتخطيط من الوزير بدر الدين الجمالي ليكون بعيدا عن القصر وكرسي الخلافة بعد وفاة والده.

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. بدر الجمالي يعلن المستعلي بالله خليفة بعد وفاة المستنصر

ويستغل بدر الجمالي وجود الأمير نزار خارج القاهرة، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 3، ويعلن أن وصية الخليفة الفاطمي هي أن نجله الأصغر المستعلي بالله هو الخليفة من بعده، وهو ما يثير حالة واسعة من اللغط داخل القصر، وعندما يرفض البعض مبايعة المستعلي بالله يخبرهم الوزير أن الذي يرفض المبايعة خائن وتقطع رأسه.