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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:05 ص | الخميس 14 مارس 2024
شهر رمضان

شهر رمضان

تسهيلا علي المواطنين حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024، إذ تم تحديد مواعيظ الصلوات الخمسة في رابع أيام شهر رمضان الكريم، وفقا لإمساكية شهر رمضان بالمحافظة.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أنه تم تحديد موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024 هو الساعة 4 صباحا و41 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة  الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024 والتي تأتي بعد رفع أذان الفجر بدقائق بسيطة ليكون موعد الصلاة الساعة 4 صباحا و45 دقيقة.

موعد الإمساك والسحور في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024

وجاء موعد الامساك والسحور والشروط  في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024 كالآتي:

- موعد الإمساك  الساعة 4 صباحا و21 دقيقة

- موعد السحور الساعة 2 صباحا و21 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحاو5 دقائق

وجاءت ساعات الصيام في أسيوط اليوم الخميس 14 مارس نحو 13 ساعة و43 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و41 دقيقة، حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و4 دقيقة.

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بقلم آية حسنين