موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:05 ص | الخميس 14 مارس 2024
شهر رمضان
تسهيلا علي المواطنين حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024، إذ تم تحديد مواعيظ الصلوات الخمسة في رابع أيام شهر رمضان الكريم، وفقا لإمساكية شهر رمضان بالمحافظة.
موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أنه تم تحديد موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024 هو الساعة 4 صباحا و41 دقيقة.
موعد صلاة الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3-2024
ويستعرض التقرير موعد صلاة الفجر في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024 والتي تأتي بعد رفع أذان الفجر بدقائق بسيطة ليكون موعد الصلاة الساعة 4 صباحا و45 دقيقة.
موعد الإمساك والسحور في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024
وجاء موعد الامساك والسحور والشروط في أسيوط اليوم الخميس 14-3- 2024 كالآتي:
- موعد الإمساك الساعة 4 صباحا و21 دقيقة
- موعد السحور الساعة 2 صباحا و21 دقيقة
- موعد الشروق: الساعة 6 صباحاو5 دقائق
وجاءت ساعات الصيام في أسيوط اليوم الخميس 14 مارس نحو 13 ساعة و43 دقيقة تبدأ من صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و41 دقيقة، حتي صلاة المغرب الساعة 6 مساء و4 دقيقة.