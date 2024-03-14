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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
12:05 ص | الخميس 14 مارس 2024
صلاة المغرب

صلاة المغرب

مع حلول رابع أيام شهر رمضان المبارك، يسعى ملايين المسلمين إلى معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 من أجل الإفطار وأداء الصلاة المكتوبة في الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 رابع أيام رمضان، وفق الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 6:2 مساءً، لإعلان انتهاء صيام رابع أيام شهر رمضان المبارك، ويبلغ عدد ساعات الصيام في رابع أيام رمضان 2024، 13 ساعة و44 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية خلال رابع أيام شهر رمضان 2024

موعد صلاة الفجر الساعة 04:38 صباحا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:2 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 مساءً.

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بقلم نظيمة البحرواي