بدأ العد التنازلي لحلول موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 13-3-2024 وتوقيت الإفطار، إذ يولي المسلمون أهمية كبرى لموعد صلاة المغرب لعدة أسباب، أولها ارتباطه بموعد الإفطار وانتهاء الصيام، فضلًا عن حرص الجميع على أداء صلاة المغرب في موعدها، واستعدادهم عقب أدائها مباشرة لأداء صلاة العشاء ويليها التراويح.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الأربعاء 13-3-2024 وتوقيت الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان خلال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم

ويشهد موعد أذان المغرب في أسوان اليوم، تأخيرًا عن موعده أمس الثلاثاء بمقدار دقيقة واحدة فقط، وذلك بحسب إمساكية رمضان 2024 لمحافظة أسوان، والتي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، ليتمكن المواطنون من معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر والمغرب والشروق، فضلًا عن مواعيد الإفطار والسحور طوال أيام الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في أسوان الأربعاء 11-3-2024، في تمام الساعة 5:57 مساءً، بينما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:10 مساءً، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء نحو 13 ساعة و40 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في أسوان اليوم

ويبدأ موعد صلاة المغرب في أسوان اليوم، عقب غروب الشمس كاملة، وظهور اللون الأحمر، إذ يُرفع الأذان، وعقب الأذان بنحو 5 دقائق يتم إقامة الصلاة.

موعد الإفطار اليوم في أسوان الأربعاء 13-3-2024

وفيما يخص موعد الإفطار اليوم في أسوان الأربعاء 13-3-2024 الموافق ثالث أيام الصيام، فإنّه يكون في تمام الساعة 5:57 مساءً بالتزامن مع رفع أذان المغرب.

مواقيت الصلاة في أسوان رابع أيام رمضان

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد السحور والإمساك رابع أيام شهر رمضان المبارك في المنيا كالآتي:

- موعد السحور اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. يبدأ 2:17 بعد منتصف الليل.

- موعد الإمساك اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 4:17 فجرًا.

- موعد شروق الشمس اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 5:59 صباحًا.

- موعد أذان الفجر اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 4:37 فجرًا.

- موعد أذان الظهر اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 11:58 ظهرًا.

- موعد أذان العصر اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 3:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء اليوم في أسوان رابع أيام رمضان.. 7:10 مساءً.