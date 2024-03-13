يحرص الأهالي في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة، منها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو ثالث أيام شهر رمضان، وذلك حتى يتناولون وجبة الإفطار وكسر صيامهم.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024

وأعلنت إمساكية شهر رمضان لمحافظة بورسعيد والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024 سيكون في تمام الساعة الـ5:58.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

ووصل عدد ساعات الصيام إلى 13:08 ساعة، والتي تبدأ من موعد أذان الفجر وحتى موعد أذان المغرب في بورسعيد.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

ويبحث سكان محافظة بورسعيد عن مواقيت الصلوات المفروضة علي مدار اليوم، وهي «موعد أذان الفجر في الساعة 4:35 صباحا، والشروق 6:03 والظهر 12:00 مساء، والعصر 3:24 مساء، وموعد أذان المغرب هو5:57 والعشاء 7:15 مساء».